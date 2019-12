El martes de esta semana Karol Lucero reapareció en “Mucho Gusto”, su exmatinal, para despedirse de sus compañeros en pantalla.

Recordemos que el expanelista anunció que no formará parte de Mega durante el 2020, para dedicarse a proyectos personales.

En el espacio matutino abordó quizá el más polémico hecho por el que resonó su nombre: las funas durante el estallido social. En esta línea, comentó: “Cuando hablan personas que me conocen, eso es lo que realmente me importa. Qué me importa lo que digan los que no me conocen o la opinión que tengan o el prejuicio que tengan. Ya no es mi problema, es el de ellos”.

Bajo el mismo contexto narró que tuvo una preparación previa para enfrentar el momento: “Eso es algo que les debo a mis papás, mi papá y mi mamá siempre me han apoyado, siempre me han preparado para enfrentar cualquier crisis“.

El comunicador habló con diario Las Últimas Noticias, donde reflexionó sobre su drástica decisión de dejar el canal.

“Si bien irme es una decisión que yo había tomado en mayo, mucha gente ignoraba que yo no seguía en 2020. Algunos pensaban que me había ido por lo que pasó con el estallido social… sentí el cariño de un equipo con el que estuve 5 años”, relató.

Finalmente narró que, tras su reencuentro en “Mucho Gusto”, se fue a despedir al aire a su exradio. “Tengo ganas de tener nuevos proyectos, cumplir nuevas metas. La radio y la TV siempre fueron una meta laboral, pero que ya había cumplido. Hoy tengo otras por cumplir“, cerró.