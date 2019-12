Impactantes y reveladores capítulos son los que se han visto últimamente en la teleserie de Mega “Verdades Ocultas“, luego de que Rocío junto con Agustina desenmascararan a Valentina frente a Diego y de esta forma impidieran su matrimonio.

Luego de esta dramática escena, en la que se revelan los secretos de Valentina, se puede ver a la abogada internada en una clínica tras perder a su hijo. Luego de esto, se puede observar a Eliana llegando hasta el recinto hospitalario para manipular a Valentina.

La villana manipuló a la joven para que asesine a Rocío junto con Diego, asegurándole que fue ella quien contrató un detective para seguirla y poder revelar sus secretos frente al galán.

Posterior a esta escena, se pudo ver a Rocío disfrutando de una actividad navideña realizada en el pasaje, siendo sorprendida por Diego.

No obstante, todo terminaría de la peor forma según se pudo ver en el adelanto, puesto que llegará Valentina a cobrar venganza.

Tras esto, Diego le pregunta a la joven qué hace en ese lugar, a lo que Valentina responde que “tú no me hables, traidor. No van a ser felices juntos, no lo voy a permitir”.

Tras esto, saca un arma y apunta con una pistola al lugar donde está Diego, Agustina y Rocío.

