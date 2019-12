View this post on Instagram

Feliz Navidad 2019!! 🦋🎅👪💫 Días de mucha nostalgia y pena por no tener al alma de la celebración con nosotros; pero felices por la familia que construimos y por el regalo de Dios de poder estar acá otro día más. Que sean días de paz y amor con sus familias y amigos. Felices fiestas para todos!!!