Karol Lucero celebró el cumpleaños de su novia con romántico mensaje

Karol Lucero dedicó emotivas palabras a su novia, la modelo María Francisca Virgilio, quien está de cumpleaños. El comunicador realizó una conmovedora publicación en su cuenta de Instagram por esta celebración y sorprendió a sus seguidores.

Es necesario recordar que este no ha sido un año fácil para Karol. El comunicador salió del matinal Mucho Gusto y de las pantallas de Mega tras recibir varias críticas y “funas” en redes sociales.

Por lo anterior, el ex rosto de televisión dedicó un romántico mensaje a su novia y destacó su compañía en todo momento desde que comenzaron su relación.

“Feliz cumpleaños a mi partner, mi pareja, polola, amiga, hoy mi mejor compañía; aquella que cuando le dije que me quería ir, no me pregunto dónde, sino que me dijo… voy contigo”, escribió el comunicador en la imagen.

La publicación obtuvo 91.600 Me Gusta y múltiples comentarios, uno de ellos fue realizado por María Francisca, quien agradeció las palabras de su novio.

“Lindo, te amo ❤️ y nos vamos, donde sea pero contigo 🌻”, respondió la modelo.

Revisa la publicación a continuación: