¡Sin tapujos! Alejandra Fosalba deslumbra con fotografías playeras a sus 50 años: solo recibió elogios

View this post on Instagram

Playa Los Burros en Hualpén , Concepción Chile .Mi región ❤️ Esta playa es realmente hermosa y muy misteriosa , Queda camino a Caleta Chome pero no está señalizada por lo que no es fácil encontrarla . Se llega por un sendero por el cual tienes que caminar unos 20 minutos por bosques Nativos con muchos tipos de flores silvestres ( Maravilloso ) Es toda una experiencia llegar a esta playa escondida con arenas blancas , tanta tranquilidad por un rato sientes que estás lejos de todo . Porfavor cuidemos nuestras playas , mantengámoslas limpias para que todos podamos disfrutarlas . ❤️Octava Región .🇨🇱 #eligechile