Ignacio Lastra ganó gran popularidad en redes sociales, luego de su paso por el reality “Doble Tentación” de Mega, donde puso a prueba su relación con Silvina Varas, la que finalmente no perduró.

Tras salir del encierro, el exmodelo sufrió un grave accidente junto a su entonces pareja, Julia Fernández, el que lo dejó con el 90% de su cuerpo quemado.

A pesar de esto, el exchico reality se recupera rápidamente de su accidente, lo que deja en evidencia a través de diversos registros publicados en sus redes sociales.

De hecho, en una de sus últimas fotografías se puede ver a Lastra disfrutando junto a una excompañera del reality de un vuelo en helicóptero.

Se trata de la modelo italiana Elisa de Panicis, con quien tuvo un emotivo reencuentro. “Simplemente la mejor. Un gran placer compartir junto a ti luego de tantos años”, dijo el exmodelo.

Asimismo, la modelo italiana expresó que “yo creo que las personas llegan cuando menos te lo esperas, y te aportan vida y te recuerdan el pasado para vivir el momento al máximo. Aprovechando de cada momento de libertad, de felicidad y de amor para la vida @ignaciolastra_7 te veo mejor que nunca, tu carácter, tu actitud y tu fuerza mental me ayudaron mucho estos días y me has dado muy buenos consejos”, fue parte de su mensaje.

Tras esto, hubo varios usuarios quienes comenzaron a especular sobre su posible relación, lo que el exchico reality desmintió rápidamente: “Somos amigos 💪”, dijo.

Revisa la publicación a continuación: