Está claro que el 2019 fue un año de muchos cambios para la modelo Nicole Moreno, donde tuvo que afrontar un proceso judicial y de rehabilitación de su hijo, hizo su debut como animadora de televisión con su propio programa y se metió de lleno en el mundo fitness que la ayudó a cambiar físicamente para representar a Chile como fisicoculturista.

Al despedir el año escribió: “Al fin Relax🙌💫🙏 El primer día y el último de este 2019 💫 Bueno siempre tenemos que sacar un aprendizaje de cada situación 🤝. Si bien para mí país Chile no estuvo de lo mejor 🇨🇱 para mi no lo estuvo en todo el año. Claramente los últimos días cuando comenzamos a terminar el año mi angelito me tocó nuevamente con su varita mágica y me dijo levántate que tú puedes nuevamente enfrentar cualquier desafío que se te interponga en la vida”.

Con todo eso, “Luli” se mostró más que agradecida en Instagram y este 1 de enero subió un infartante video para darle la bienvenida al 2020, donde aparece saliendo de una piscina y mostrando su retaguardia, espalda y brazos marcados.

“Primer día del 2020 💪 y lo comenzamos de manera muyyyyyyyy Foorte 💪🙈🤦‍♀️😇🙉🤽‍♀️🤸‍♀️💫”, escribió.

Sus seguidores le dieron más de 13 mil “me gustas” y le dijeron “maravillosa”, “estás estupenda”, “tanta curva y yo sin freno”.

“Feliz año Queen te reinventaste y saliste victoriosa como solo las boss saben, eres mi ejemplo a seguir en todo ámbito, sobre todo porque quiero esa espalda ❤️”, la felicitó una seguidora.