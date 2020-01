Advertencia, imágenes fuertes: Cantante fallece en pleno concierto tras sufrir infarto

Durante la jornada de ayer, se vivió un terrible momento en un concierto realizado por el cantante brasileño Juliano Cezar (59) en la ciudad Uniflor de Brasil.

En artista falleció en plena presentación, luego de que sufriera de un infarto y se desplomara en el lugar. Tras esto, sus compañeros rápidamente corrieron para socorrerlo.

Según consignó la cadena O’Globo, los servicios de emergencia llegaron hasta el lugar y se llevaron al artista hasta un centro asistencial. Fue en este establecimiento que el cantante recibió durante aproximadamente una hora y media masajes cardíacos, sumado a diversas inyecciones de adrenalina.

A pesar de esto, no pudieron reanimar al cantante brasileño.

Cabe mencionar que el cuerpo de Juliano Cezar fue trasladado hasta la ciudad de Passos para llevar a cabo el funeral.

*Juliano Cezar* morreu na madrugada desta terça-feira (31) depois de sofrer um infarto fulminante enquanto fazia um show em Uniflor, no norte do Paraná. A informação foi confirmada pelo produtor do artista.

O corpo será velado e sepultado em Passos(MG) pic.twitter.com/KOqaeIT4BS

