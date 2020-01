Este sería el galán que reemplazaría a Diego Boneta en serie de Luis Miguel

El actor Diego Boneta fue el encargado de protagonizar la exitosa serie de Netflix “Luis Miguel“, la cual retrata la vida del cantante.

No obstante, el actor mexicano anunció que no estaría en la segunda temporada, puesto que no llegó a un acuerdo con la producción.

Al parecer, la segunda parte de la serie mostraría otra etapa de la vida del cantante, y Boneta no habría calzado con lo que la producción solicitaba para el papel.

Es por esto que comenzaron a surgir diversos nombres sobre quién podría ser el actor que reemplazaría a Diego Boneta en la serie.

Bajo este contexto, según aseguró la Revista Gente, el encargado de interpretar a Luis Miguel sería el recordado galán de teleseries mexicanas: Fernando Colunga.

Cabe mencionar que Colunga (53) tuvo una destacada carrera en televisión, participando en más de 25 teleseries. A pesar de esto, se encuentra mucho tiempo alejado de las cámaras.