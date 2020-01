En una nueva emisión del matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión, los conductores y panelistas abordaron un nuevo enfrentamiento generado entre taxistas y choferes de aplicaciones móviles el viernes en Estación Central.

Para abordar este tema, desde el espacio de CHV entrevistaron a un dirigente de taxistas llamado Jorge Gálvez, quien relató detalles de lo ocurrido.

Fue en este contexto que se generó una tensa discusión entre Gálvez y el conductor del programa, Julio César Rodríguez.

Todo comenzó cuando entregaron diversos detalles de lo sucedido ese día, tras lo cual el dirigente expresó que no habían recibido ayuda de parte del ministerio de Transportes, entidad que según él, no habría hecho nada para regularizar los enfrentamientos.

Asimismo, indicó que “lo que pasa es que hay cosas que ustedes no saben (…) primero que nada, los panelistas, hay que instruirse, para hablar hay que instruirse”, dijo, palabras que provocaron el enojo de JC Rodríguez.

“Pero no empiece a decir esas tonteras. Oiga Jorge, yo lo vengo entrevistando hace 10 años, no me saque los choros del canasto. No nos llame a instruirnos, eso no lo voy a aceptar”, dijo el animador, a lo que el dirigente aclaró que él lo decía “con respeto”.

Luego de esto, el representante de los taxistas continuó defendiendo a sus compañeros, y el animador siguió reclamándole tras acusar “descalificación” por parte de Jorge.

“Si usted descalifica a la persona, no se puede conversar, nosotros no lo hemos descalificado en ningún momento. Me lo tomé mal, porque es una descalificación, y ustedes están acostumbrados a partir con eso (…) Nosotros lo hemos atendido flor aquí, así que no se haga el gil“, exclamó Julio César sumamente ofuscado.

Tras esto, el dirigente no dudó en defenderse y explicó que fue el entrevistador el que se había tomado mal sus dichos: “Nosotros sólo queremos sacar un taxímetro virtual, pero al ministerio no le interesa, no nos da bola, solo le interesa la ilegalidad, quiero que entiendan eso. Eso que tú dices, que hay manzanas podridas, me duele que digas eso, porque somos 35 mil”, declaró Gálvez.

Mientras que el conductor expresó que “no se haga la ‘vístima’ (…) nosotros sabemos la situación de los taxistas”.