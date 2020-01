Anuncian demanda en contra de Marlen Olivari: equipo de campaña exige pago de sus honorarios

Fue a mediados de diciembre cuando la exshow woman Marlen Olivari anunció su candidatura para ser alcaldesa de Viña del Mar, dejando atrás el mundo de la televisión y la farándula.

En ese entonces, Olivari aseguró al medio Publimetro que “estoy orgullosa de mi pasado porque eso me ayudó a estudiar, a no depender de un tercero y a poder enseñarle a Lorenzo, mi hijo, que todo se gana con esfuerzo. Me parece súper natural que haya quienes miren con escepticismo”.

No obstante, esta candidatura se ha visto empañada por algunos conflictos con su equipo asesor. Cabe mencionar que entre los integrantes de este equipo se encuentra la abogada Paula Oyarzo, quien es jefa de campaña; Ángela Araya, encargada de prensa y Bernardita Valdivia, quien es coordinadora política.

Fueron justamente estas tres mujeres quienes tomaron la determinación de demandar a la exshow woman, tras no haber recibido ninguna retribución en el ámbito económico por parte de Marlen.

Según consignó el medio Publimetro, nunca existió contrato entre las partes, pero sí hubo una cuerdo de palabra, que según las tres asesoras, la viñamarina no cumplió.

Fue justamente el medio citado quien se comunicó con Olivari para consultarle sobre este tema, a lo que respondió que sus abogados están trabajando al respecto.

“Hay una persona que se comprometió conmigo a conseguir los fondos. Pero resulta que nunca lo hizo y, por su cuenta, empezó a contratar personas a nombre mío. Eso fue lo más grave”, dijo Marlen aludiendo a Oyarzo.

Mientras que Oyarzo aseguró que este martes van a interponer “acciones civiles y penales con el objetivo de que se paguen nuestros honorarios, así como también se investiguen los eventuales hechos constitutivos de estafa e injuria y calumnia, a propósito de mensajería difamatoria por parte de Marlen“.