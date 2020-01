La exintegrante del programa “Mekano” Nicole Pérez compartió una tierna postal en sus redes sociales, con la que recibió múltiples halagos por parte de sus seguidores.

Quien fuera conocida como la “Doctora Cahuín” en el extinto programa de Mega, compartió bellas postales donde luce su avanzado embarazo, contando además cómo ha sido este proceso.

“A son 35 semanas de amor con mi Rafita. Entramos en la cuenta regresiva. ¡Qué nervios!“, comenzó expresando Pérez.

Tras esto, se sinceró y aseguró que “cada uno de mis hijos es empezar de cero, no recuerdo nada, en este parto trataré que sea lo mas natural posible, intentaré que sea sin epidural”, dijo la exchica “Mekano”.

Asimismo, señaló que “necesito que me guíen, que me recomienden, qué coche es cómodo, qué silla de auto, qué porta bebé, qué mamaderas , que chupete, etc. Necesito dato de todo. Yo creo que somos muchas mamás que estamos en dudas, perdidas, desorientadas. Cada datito que dejen ayudará a muchas que estamos viviendo este proceso hermoso pero complejo”, fueron parte de sus palabras.

En la publicación, Pérez se llenó de elogios por parte de sus seguidores: “Hermosa Nico”, “Te ves preciosa”, “Puras curvas hermosas”, fueron parte de los mensajes que recibió.

Revisa la publicación a continuación: