Excelente tarde de piscina y paseo 🧜‍♀️ No temas mostrar tu cuerpo ni restringirte en cosas que te hacen feliz👩‍🦳 mucho menos si tienes estrias o unos kilitos de mas, es algo natural y parte de la vida 😋😚 Como va su dia domingo? 😙 los leere 😘