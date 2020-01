Christell Rodríguez se la jugó y realizó radical cambio de look: recibió positivos comentarios

La ex chica “Rojo” Christell Rodríguez se mantiene en contacto con sus fanáticos a través de las redes sociales, donde constantemente comparte fotografías de su día a día, así como de diversos proyectos que lleva a cabo.

No obstante ahora sorprendió a sus fans tras enseñar un radical cambio de look: “Amo pero demasiado este cambio de look que hizo @hairstudiovina. Algo full atrevido y muy yo. Agradezco infinitamente la dedicación en el cuidado y resultado! Empezando con todo este 2020″, redactó la joven.

Rodríguez optó por un Neon Pink con mechas tinturadas al estilo balayage. Por otro lado sus seguidores aprobaron el cambio y le escribieron múltiples halagos asegurando que se veía perfecta con este nuevo look.

Aquí puedes ver la publicación: