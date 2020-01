La animadora de Canal 13 Francisca García-Huidobro pasó 22 días en la clínica afectada por una insuficiencia renal severa, a lo que se sumó el ataque de una bacteria.

Ahora, que se encuentra en mejor estado, entregó detalles de los miedos que tuvo y el proceso de estar hospitalizada en una entrevista con “Bienvenidos“.

Fue Tonka Tomicic quien llegó a visitarla a su casa, luego de que García-Huidobro fuera dada de alta el fin de semana.

“Es súper heavy cuando te dan de alta y dices “casi me morí”, pero no me morí. No me morí porque le puse ene ganas”, partió comentando Fran.

Durante la conversación la conductora de “Sigamos de Largo” compartió el momento en el que le tomó el peso a la gravedad de su situación.

“Empecé a cachar que era grave. Que estaba en una unidad de gente que estaba grave. Y los doctores me decían que yo era la que estaba más grave, porque eran tantas cosas que había que resolver al mismo tiempo (…) cuando llaman a mi familia yo lo vi negro“, relató, agregando que en ese momento solo pensó en su hijo.

“Pensé en Joaquín siempre. Todo el tiempo. Por suerte él no me vio en ese estado, aunque sabe la gravedad de lo que pasó. Pero él siempre era la mano, la mano, no me sueltes, no me sueltes. Y ahí yo creo que pasó este repunte que en dos días mi riñón estaba funcionando”, sostuvo.

Por último reflexionó sobre la enfermedad y cómo sirvió para que tomara el peso de su edad.

“Me siento más vieja. Esto que me pasó….yo tengo 46 años y siempre he tenido un cuerpo de un niñito de 19. Hoy siento que tengo los 46 años que tengo. Y que ya tengo una raya fuerte que no sé si me la van a perdonar de nuevo. Ya tuve mi advertencia. No me puedo dar el lujo de nuevo de descuidarme”, cerró.

Aquí puedes ver parte de la entrevista: