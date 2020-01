Raquel Argandoña arremetió contra ministra Cubillos por PSU y protagonizó tenso debate con Schalper

Durante la jornada de hoy los matinales una vez más movieron su pauta a la contingencia nacional, donde la rendición de la PSU volvió a ser la tónica.

En esta línea los canales de televisión desplegaron periodistas en diversos puntos de la capital en donde se llamó a manifestaciones para impedir la correcta realización de la Prueba de Selección Universitaria, situación que afecta a miles de estudiantes.

Así en “Bienvenidos” de Canal 13 se contó con la presencia de Diego Schalper (RN) y Pablo Vidal (RD), quienes entablaron una discusión con el panel, siendo Raquel Argandoña quien defendió más su punto tras criticar a las autoridades competentes.

Durante un contacto en vivo con una estudiante la “Quintrala” fue enfática en su punto y señaló que el problema lo estaban provocando las autoridades: “Yo creo que las autoridades están como instando a que los alumnos, los jóvenes se peleen entre sí. No olvidemos que el movimiento social que estamos viviendo se inició gracias a los jóvenes. Algo está pasando, y esto lo digo a título personal, ¿qué autoridad insiste en que se siga realizando la PSU este año?“.

Su opinión no fue aprobada del todo por Schalper, quien aseguró que la responsabilidad de esto corresponde de manera exclusiva al Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), explicando luego que si bien todos coinciden en que la PSU debe cambiar, “boicotear” no corresponde.

Aún así Raquel insistió en que sabiendo con antelación que esto ocurriría, las autoridades no tomaron cartas en el asunto. Polo Ramírez, Patricio Mendoza y el diputado Vidal, por otro lado, fundamentaron que el orden público no es materia del Demre, sino del ministerio del Interior.

Argandoña volvió a tomar la palabra y en esta oportunidad arremetió contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, enfrascando así una discusión con Diego Schalper.

“Yo me pregunto, a título personal, ayer salieron dando explicaciones el subsecretario del Interior y el subsecretario del Interior, y yo me pregunto ¿dónde está la ministra de Educación? Diego ¿dónde está? ¿está de vacaciones?“, expresó la coanimadora del espacio.

El diputado RN insistió en que no era su responsabilidad, pues esta materia le corresponde al Demre. “Pero no importa, es un tema educacional, así como el subsecretario salió ayer salió a dar explicaciones, la ministra debería estar dando la cara de algo. No creo que esté de vacaciones en un momento crítico del país“, replicó Raquel.

Tras un momento, Schalper comunicó que se contactó con Cubillos. “Estaba llamando a la ministra, solo para aclarar. No está de vacaciones…“, siendo interrumpido por Raquel: “Yo solamente pregunté Diego…”.

Schalper tomó la palabra: “Es que aquí ustedes se secretearon y dejan instalada la duda… no está de vacaciones solo que la Ministra no se puede hacer cargo de algo que no está a su cargo“.

Pero Argandoña agregó: “No pero en vez de llamarlo por teléfono, podría hablarle a los chilenos, ya que habló el subsecretario de Educación, podría haber sido ella“, cerró.