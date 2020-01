En unos cuantos días 18 celebridades se embarcarán a Colombia con el fin de formar parte “MasterChef Celebrity“, el cual se transmitirá por las pantallas de Canal 13.

Una de estos rostros es la cubana Betsy Camino, quien ha cobrado bastante fama en nuestro país y ahora tendrá la labor de sorprender con su talento culinario.

No obstante, este desafío trajo consigo una ruptura amorosa. Un año y cuatro meses fue lo que duró en su última relación, la cual terminó debido a la separación de dos meses que tendrán por la grabación del programa, aunque Betsy aseguró que esta se encontraba fracturada.

“Estábamos con problemas y esto fue la guinda de la torta: el tema de la distancia. Yo traté, decía ‘me voy 15 días, después te vas 15 días conmigo’, pero no funcionó desgraciadamente”, señaló Betsy a Alfombra Roja.

Luego afirmó que su único objetivo es ganar “MasterChef”, aunque no tenga mucha habilidad para la cocina.

“Estoy aprendiendo por necesidad, pero tengo a la mejor profesora, porque mi mamá me ha estado enseñando y sabes que me ha gustado. Esa sensación de que tu familia diga ‘Betsy cocinó y le ha quedado rico’, me emociona”, soltó.