Recuerdos del mes 2👶🏻♥️ Desde que me sentí embarazada comenzó un proceso en mi cuerpo que desajustó por completo mis hormonas, mi sistema nervioso y digestivo. Tuve que leer mucho al respecto para entender la revolución que se forma en el cuerpo de la mamá durante la creación milagrosa de una criatura. Pasamos por una metamorfosis alucinante y yo sentí cada cambio a cada momento. Durante los 3 primeros meses el bebé se crea y es ahí cuando una lluvia hormonal cunde nuestro cuerpo, los ácidos se alteran y vemos y nos sentimos todo patas arriba. Me temblaba el cuerpo, los olores se volvieron insoportables, las náuseas y los vomitos eran parte de mi rutina y para que decir los mareos! Sentía que vivía en un barco velero a la deriva sin timonel. Los llantos en la madrugada y la sensibilidad a flor de piel. Somos madres y vivimos la maternidad desde el minuto 1 de nuestra gravidanza. Y el bebé vive y late en nuestra pancita desde que comienza a formarse en nuestro interior. Que increíble experiencia! Y que valiente somos, ya preocupadas si está bien ? Si se sentirá bien ? Si estará cómodo ? Quien se siente identificada ?! 👶🏻♥️🥰 @iamlilow #Momtobe #maternidad