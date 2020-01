Hace algunos días la cantante chilena “Princesa Alba” hico noticia al estrenar su nueva canción, titulada “Mi Culpa”, sencillo con el que colaboró con el célebre productor español Alizzz y el músico Francisco Victoria.

Este miércoles volvió a hacer noticia, luego de compartir un video de lo que fue su paso por Blondie, junto con un mensaje en contra de la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

“Aprovecho de decirles que Fuck Psu, no se estresen por esa prueba discriminatoria. Yo más lo que me estresé pa validarme ante los demás con esa prueba y ahora mírenme perreando en el escenario, cumpliendo mis sueños, haciendo lo que me gusta sin importar lo que me digan”:

A esto agregó que “No son un número, no son un puntaje, son mucho más que eso y hasta que no encontremos un sistema educacional que no nos trate como números y que no sea desigual desde su raíz,fuck psu”, dijo.

Revisa la publicación acá: