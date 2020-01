Claudio Fariña es formalizado por violencia intrafamiliar contra su ex pareja

Por el delito de amenazas y con medidas cautelares quedó el periodista Claudio Fariña el 19 de noviembre anterior en una audiencia realizada en el 4to Juzgado de Garantía de Santiago tras la denuncia realizada por la panelista del matinal “Buenos Días a Todos” y conductoria de “24 Horas”, Carla Zunino.

Según publicó el portal Publimetro, la profesional alude a mensajes de grueso calibre enviados por su ex pareja, con quien tuvo una relación cercana a 10 años. “El 9 de mayo de 2019 en horas de la tarde, la víctima Carla Zunino recibió un mensaje por WhatsApp de su cónyuge, del que se encuentra separada de hecho, Don Claudio Fariña quien se niega a aceptar el término de la relación y mantiene un consumo problemático de alcohol, quien amenazó de forma seria y verosímil a la víctima manifestando textualmente “si me dices quién mierda va a compartir con Facu, si un ´weon´con antecedentes de violencia o robo o cualquier webada, Carla te voy a cagar, yo no tengo nada que perder”, indica parte de la demanda interpuesta.

En el juicio también se confirmó que Fariña “amenazó con exhibir videos íntimos entre ella (Zunino) y su nueva pareja, diciendo que es una adultera. Esta advertencia se da en un contexto de violencia reiterada por parte del imputado y que da fundamentos a la víctima de que cumplirá con lo amenazado”, complementa.

Luego de la audiencia realizada el 19 de noviembre anterior, se decretó la suspensión condicional del procedimiento y el comunicador quedó con prohibición de acercarse a Carla Zunino mientras dure la investigación.