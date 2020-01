Hace algunos días se realizó el lanzamiento del programa de Canal 13 “MasterChef Celebrity“, espacio que reunirá a 18 concursantes, quienes se enfrentarán para ser los ganadores del preciado premio.

Una de estos concursantes es la cubana Betsy Camino, quien reveló que este desafío trajo consigo el término de su relación amorosa.

Según detalló, duró un año y cuatro meses su relación, la cual culminó debido la incorporación de la cubana en el programa, tras lo cual tendrá que viajar a Colombia a grabar los capítulos.

Tras esto, la modelo visitó el estudio de “Bienvenidos” para hablar sobre este nuevo proyecto, espacio donde aprovechó de hablar sobre su expareja, enviándole un particular mensaje.

“No te estoy dejando mal, no te estoy pasando a llevar, solamente dije que no llegamos a acuerdo para mi carrera profesional y vida amorosa. Te amo mucho, eres el amor de mi vida. Marcaste un antes y un después de lo que soy ahora, y que el tiempo diga las cosas“, dijo entre lágrimas.

