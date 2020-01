El día de ayer se emitió un nuevo capítulo de “Pasapalabra” de Chilevisión, el cual se encuentra en su versión de verano y tienta a sus participantes con un Rosco acumulado en 94 millones de pesos.

En la ocasión se enfrentó Felipe González y Rodrigo Bustamante, que tuvieron como refuerzo a Felipe Vidal y Mariana Derderián y a Camilo Huerta y Yuyiniz Navas, respectivamente.

Programas atrás se estrenó un nuevo juego llamado “Tutti Frutti“, el cual es similar a un bachillerato, aunque con ciertos matices. Precisamente esta etapa generó un ácido debate entre las dos concursantes del episodio.

Cuando se encontraban en la letra B, el conductor Julián Elfenbein preguntó “Lo que pide en un bar“, a lo que Yuyuniz Navas respondió :”basurero“, lo que ocasionó un extenso debate.

“Uno pide una bebida, no un basurero“, replicó Mariana Derderián, pero Navas insistió en que se puede pedir un basurero. “¿Te sirven el trago en un basurero?“, replicó la actriz.

No obstante, Navas continuó: “Te estás tomando la piscola y preguntas, ‘oiga, ¿dónde tiene un basurero?“, pero Julián no consideró esta respuesta como correcta, ya que “es sentido común, no es representativo de un bar”.

Aún así Yuyuniz Navas insistió en su punto: “Yo pongo mi objeción, porque pido un basurero para botar algo. Si hubieran dicho algo que se consume en un bar, es diferente. Es un objeto que está dentro de un bar”.

Debido al debate que se generó, el animador le pidió al público que botara, quienes le dieron la razón a Yuyuniz, aunque en redes sociales se generó otro debate, donde los internautas dividieron sus opiniones.

