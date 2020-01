Con más de 700 mil seguidores en redes sociales, Rantés Verdugo la “rompe” en Instagram con sus divertidos e ingeniosos videos relacionados a la vida cotidiana.

El youtuber, instagramer y standapero ha realizado producciones que se convierten en virales, en colaboración con Augusto Schuster, “Pollo” Castillo y Bruno Zaretti, entre otros.

Es justamente este joven quien se sumará a la nueva temporada de “MasterChef” en su versión “Celebrity“, el nuevo programa que se estrenará en Canal 13.

El “Ranty” como es conocido, conversó sobre su incorporación a este nuevo espacio con radio Agricultura, explicando que para él es todo un desafío.

El conocido standapero explicó el motivo que lo instó ha entrar a este nuevo formato de “MasterChef”: “Definitivamente las ganas de aprender. Que me llamen a una experiencia en donde yo nunca había estado en televisión antes y que me digan ‘te vamos a hacer un intensivo de cocina"”, comenzó relatando.

A esto agregó que “por curiosidad, yo creo que es lo que más me movió el piso para decir ya ‘bacán, vamos a conocer gente nueva"”. Asimismo detalló que “definitivamente las ganas de aprender, es algo que ya me motiva y me mueve bastante el piso“, aseguró.

Sobre su acercamiento a la cocina, el conocido comediante afirmó que no tiene tanta experiencia como algunos de sus compañeros, pero que está dispuesto a aprender.

“Igual sé cocinar algunos platos, no soy un experto, sé que tengo compañeras que tienen muchas más habilidades que yo, pero no por eso no voy a dar el 100% de mí“, dijo entusiasta.

Sobre su debilidad, “Ranty” indicó que “le tengo recelo al pulpo porque no me quedó como esperaba”, aunque espera que lo que se le ponga al frente, él pueda “tener la capacidad de cocinarlo”.

En el lanzamiento de este nuevo programa de Canal 13, Rantés Verdugo presentó un singular ceviche de cochayuyo. Sobre su plato, el instagramer explicó que es su demostración preferida, puesto que “el cochayuyo en diferentes ámbitos es el que a mí más me representa, porque es muy postergado, muy odiado, pero a la vez el cochayuyo es muy noble, abundante en nuestro país, y creo que si es que está bien cocinado uno le puede sacar ese miedito, ese prejuicio que trae el cochayuyo”, aseguró.

Sobre los jueces, que en esta oportunidad serán Chris Carpentier, Fernanda Fuentes y Jorge Rausch, el joven señaló que “son simpáticos. Yo creo que van a ser bastante diferentes dentro de cámara que fuera de cámara, pero creo que me voy a llevar bien igual”.

Finalmente, el famoso standapero se refirió a la relación que tiene con los otros famosos que integrarán “MasterChef Celebrity”, e indicó que “la verdad es que no conocía a súper pocos, y gente nueva de diferentes medios, diferentes mundos. Algunos no tenían idea de lo que hago yo todavía, que es algo que recién se está integrando como a la tele, más bien la tele se está integrando a nosotros, que nosotros a la tele“, afirmó.