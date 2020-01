Paloma Mami apareció en comercial de popular bebida: tendrá una lata inspirada en ella

Hace unos días hablábamos de cómo la cantante nacional Paloma Mami encendió las redes sociales tras publicar una fotos en donde posa desde las playas de Puerto Rico.

Ahora la artista nuevamente dio que hablar con una nueva publicación en la plataforma, protagonizando un spot publicitario de una reconocida marca de bebida, donde además de prestar su imagen, también usó su voz.

“¿Por qué no creerse el cuento? ¿Por qué no despegarse del resto? ¿Por qué no probar un sabor diferente? ¿Por qué no vivir intensamente? ¿Y por qué no una Pepsi Mami? Prueba Pepsi Zero y cambia tu rutina»”, se escucha decir a la artista en el video que publicó, anunciando además el diseño de la lata inspirada en Paloma Mami.

Por otro lado, en la publicación escribió: “Mamá, mira, estoy en una lata de Pepsi #pepsimami PD: Disculpen mi voz, estaba tratando de sonar educada”.

Como era de esperar, la publicación generó diversas reacciones, donde más de un usuario aseguró que sólo compraría este producto por ella, mientras que otros señalaban que la bebida de la competencia era mejor.

Aquí puedes ver el registro: