Raquel Argandoña emplazó a Evelyn Matthei por manifestaciones ante PSU: ella le respondió

Durante la jornada de hoy en “Bienvenidos” se contó con la presencia de Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, con el fin de comentar de la situación actual que enfrenta el país.

En esta instancia la edil tuvo un tenso round con Raquel Argandoña, luego de que esta entablara el tema del boicot a la PSU que se vivió en diversos puntos del país.

Ante la consulta, Matthei soltó: “La cantidad de padres y de gente… yo conozco gente que estaba dando la prueba y se la quitaron de la mano. La rabia que tienen, la preocupación que tienen, es brutal. Entonces ¿qué haces tú cuando hay un grupo de gente que en forma violenta te interrumpe tu vida cotidiana y les importa un pito tus propios derechos? ¡Un pito!“.

Tras esto Raquel Argandoña respondió: “Perdón alcaldesa, pero no es culpa del alumnado, es culpa de las autoridades que no mantuvieron, digamos…”, alcanzó a expresar, antes de ser interumpida por Matthei: “Perdón, pero si estaban adentro de las salas. ¿¡Cómo mantienes tú un carabinero en cada sala, Raquel!?“.

Pero Argandoña no se quedó de brazos cruzados: “No, no, alcaldesa… perdón, lo que pasa es que esto ya se sabía, que iban a boicotear la PSU, yo creo que las autoridades no pudieron o no quisieron mantener el orden para que los alumnos pudieran rendir la PSU, se les fue de las manos”.

La alcaldesa compartió una experiencia cercana de una joven que no pudo rendir la prueba: “Estaban en una sala, haciendo la prueba y de repente se paran dos o tres, dan vuelta los bancos, empiezan a gritar, empiezan a quitarle la prueba… entonces, ¿lo que tú querías era un carabinero en cada sala? Bueno, no se puede un carabinero en cada sala. No hay“.

Finalmente Evelyn Matthei reiteró que no existen carabineros suficientes para mantener el orden público, en especial cuando “hay gente que está dispuesta a todo y que si tú los tocas, te acusan de violación de derechos humanos…“.