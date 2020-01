Detienen a Joaquin Phoenix tras participar en protesta en Washington D.C.

Durante la tarde de este viernes 10 de enero, el actor Joaquin Phoenix -ganador en los Globos de Oro como Mejor Actor Dramático en Joker- fue arrestado en Washington D.C. tras participar en las protestas realizadas en el marco de “Fire Drill Fridays” junto a Jane Fonda.

Según reportaron medios como The Washington Post y TMZ, el actor que interpretó al misterioso “Joker” fue detenido por la policía local.

Este momento fue registrado mediante un video, que fue ampliamente difundido por las plataformas digitales.

Cabe mencionar que otros de los actores famosos que participaron en esta manifestación fueron: Maggie Gyllenhaal, Martin Sheen, Saffron Burrows y la modelo Amber Valletta.

Joaquin Phoenix being led away at the capitol steps by the police at The Fire Drill Friday Protest today pic.twitter.com/oPkV5LWeA2

— Joaquin Phoenix Updates (@DailyJoaquin) January 10, 2020