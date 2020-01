Quien se ha mantenido más activa tras el término del programa de Chilevisión, El Discípulo del Chef, es la exfinalista Paulina Figueroa.

La joven ha mantenido su actividad a través de las redes sociales, donde incluso levantó una campaña para ayudar a los damnificados por los incendios en Valparaíso.

En esta línea, la expupila de Sergi Arola volvió a dar que hablar luego de que compartiera a través de Instagram una excelente noticia: estudiará gastronomía en INACAP, gracias a una beca completa que le otorgó la institución.

“Quiero compartir mi felicidad con ustedes. INACAP me dio una beca para estudiar, tengo tantos sentimientos en este momento que sólo puedo decir gracias por esta gran oportunidad. Muchas muchas gracias”, redactó la joven en la plataforma.

Sobre esta alegre noticia, Paulina entregó más detalles en una entrevista con Página 7: “No sabía nada, me tomó muy por sorpresa. Me hablaron por WhatsApp y tuvimos una reunión en la cual me dijeron que daban una beca 100% si aún tenía ganas de estudiar y yo feliz. Estoy muy emocionada, lloré, siento mucha felicidad“.

En la misma línea explicó que si bien tenía ganas de estudiar, “no sabía si iba a poder hacerlo este año, porque estoy buscando trabajo. Esto llegó para darme un alivio gigante. Estoy feliz, porque es mi sueño y quizá también son lo frutos de la perseverancia que tuve en el programa”.

Finalmente expresó que se encuentra ansiosa ante este desafío y solo espera que inicien pronto las clases, para “seguir enamorándome más de esta carrera que conocí a través del programa”, sentenció.