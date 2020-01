Los desubicados comentarios que recibió Camila Recabarren por esta foto: ella no dudó en responder

Camila Recabarren tomó una incorruptible determinación el año pasado: iniciar una nueva vida, en el Valle del Elqui.

Si bien ya no se encuentra en la capital, eso no significa que no mantenga su fama a través de las redes sociales.

En este contexto, publicó una fotografía el día de ayer en donde posó con un singular traje atigrado.

“Fresa salvaje ah ah ah, con cuerpo de mah mujeeeeer ah ah ah“, redactó la ex Miss Chile, consiguiendo una gran cantidad de halagos y piropos.

No obstante, hubo más de alguno que cayó en mensajes desubicados, los cuales provinieron principalmente de hombres.

“Qué desperdicio de mujer“, “Qué desperdicio de cuerpo“, fue la tónica de estos desclasados mensajes, a los que Recabarren se dio el tiempo de responder: “Lo que usted no le debe decir a una lesbiana”.

Aquí puedes ver la publicación y alguno de los mensajes: