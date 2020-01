Con una profunda reflexión sobre el amor propio, la actriz Loreto Aravena compartió una bella fotografía desde Cartagena de Indias, Colombia, lugar donde se encuentra de vacaciones.

“Ámate. Con tus tus dolores y cicatrices, tus arrugas, tus manchas, tus pecas, tus rollitos, tus estrías… por que eres única y todo en ti es parte de tu historia“, escribió la actriz, recibiendo comentarios divididos entre sus seguidores.

En este caso, algunos seguidores destacaron sus palabras, mientras que otros usuarios le dijeron que no tenía por qué “quejarse” debido a su buen estado físico.

“No tienes nada ni rollitos ni estrías eres perfecta yo con tu físico ni me quejaría“, le dijo una usuaria, comentario que Aravena no dudó en contestar.

“Ni que fuera barbie! Tengo todo!!!“, le respondió Loreto.

Revisa la publicación a continuación: