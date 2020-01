Una sorprendente muerte fue la que se emitió el viernes en la teleserie de Mega “Verdades Ocultas“: se trata de Félix, quien era cómplice de Eliana.

Una de las más afectadas fue Rocío, puesto que la muerte ocurrió cuando la abogada fue a reunirse con él. Esto, para poder obtener información sobre la villana.

Tras esto, Rocío intentó negociar con el aliado de Eliana, recibiendo una respuesta negativa por parte de Félix: “Mi único jefe es Leonardo, Leonardo San Martín”, dijo el hombre.

Posterior a esa escena se muestra que alguien le dispara a Félix en la cabeza, pero no se conoce aún quién fue, ya que Rocío no encontró a nadie alrededor que pudiese haber disparado.

La escena dejó una ola de comentarios en redes sociales, los que apuntaban a que el presunto responsable de esta muerte podría ser Leonardo, mientras que otros usuarios sospecharon de Diego o Eliana.

Pero y qué cresta le pasó al gato felix si la rocío no le disparó y la eliana está con marco?JAJAJA TELESERIE DE MIERDA #VerdadesOcultas

No me extrañaría nada que diego haya sido el que disparo a Félix, por que? No se. Pero esta teleserie es tan caída del catre que todos estamos en las mismas.. Tratando de poner la wea más ridícula.. Jajajaj #VerdadesOcultas

— Alonso fusa (@fusaalons) January 10, 2020