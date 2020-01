Patricia Maldonado fue una de las animadoras afectadas con el estallido social que azotó a Chile el pasado 18 de octubre: la cantante decidió ausentarse del matinal “Mucho Gusto” y enfocarse en proyectos personales.

Bajo este contexto, la cantante ha preparado su show “La vieja Juliá” con el cual viajará en verano por distintas ciudades, en compañía de Catalina Pulido y María Luisa Cordero.

Tras esto, la animadora quiso abordar diversos aspectos relacionados a su vida privada y también referentes a la contingencia social, en una entrevista con Publimetro.

En dicha entrevista, Maldonado aseguró que otro de los proyectos personales que está llevando a cabo es la creación de un libro.

“Estoy escribiendo un libro que quiero sacar a más tardar este año, no sé si voy a seguir viviendo en Chile después de él. Mis hijos me dicen `por favor mamá, cuando te mueras antes no´. Yo he sabido ser amiga de la soledad, aprendí a estar un tiempo en silencio. Para mí todo lo que pasó no es ninguna sorpresa, yo lo venía hablando en mis café concert hace tiempo”, comenzó expresando la panelista de “Mucho Gusto”.

Sobre su ausencia del matinal de Mega, la animadora afirmó que “yo creo que es por lo que está ocurriendo, están esperando que las aguas se calmen… Yo jamás he ocupado la pantalla de la TV para hacer un panfleto político, porque encuentro que es una mariconada cuando tú usas una cámara; los matinales no son para eso“.

La cantante chilena también se refirió a la decisión de sus jefes de todavía no incorporarla al programa matutino. Sobre esto, Patricia indicó que “yo creo que ellos están pensando en que esto se aliviane un poco, ya buscarán la forma. No tengo porque no estar, no tiene sentido”. Según su visión, en el matinal “tiene que haber diversidad. Hoy día es mejor ir para un lado y tengo claro que hay mucha gente en la televisión que piensa eso y a mí me provoca un poco de naúseas… Los animadores, panelistas son tan cultos, todos hablan de la Constitución y no han leído ni un párrafo, y todos hablan de los cambios y les importa un comino”, dijo.

Asimismo aclaró que de Mega “no me han echado, no hay un motivo para que me echen, no he trasgredido jamás la línea editorial, nunca le he faltado el respeto a ningún ejecutivo ni a un colega”.

Crítica a las figuras públicas

La animadora también realizó una fuerte crítica a las figuras públicas, ya sean animadores, diputados o senadores, en el marco del estallido social.

“Cuándo se coludieron las farmacias para estafar a la gente pobre, yo no vi a ningún animador de televisión, a ningún diputado, senador o ministro con los suficientes ´huevos” parado frente a una farmacia con un cartel reclamando”, dijo.

A esto añadió que “escuché a un humorista que va a Viña diciendo ´quiero donar la mitad de mi sueldo´… ¿Por qué no lo dio antes? Escuché a una animadora diciendo: ´Yo quiero compartir mi sueldo´ y ¿y por qué no lo dio antes? Lo que hacen algunos animadores es populismo barato, yo no voy a repartir mi sueldo, yo sé a quien tengo que ayudar. Que bondadoso repartir el sueldo. Yo, con esto, me he dado cuenta quien es quien en la TV. y hoy en día está claro que es mejor ir para un lado y, eso, a mí me provoca un poco de naúseas.

Distanciamiento con Raquel Argandoña

Finalmente, la panelista de Mega se refirió al distanciamiento que tomaron con su íntima amiga, Raquel Argandoña, explicando que “no estoy enojada. Ella tomó su camino y yo el mío, cada una con rumbos distintos y es legítimo”. A esto agregó que “ella tiene mucho trabajo, yo no tengo tanto, pero si estoy muy ocupada”.