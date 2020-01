La relación de la conductora de telelvisión Pamela Díaz y la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, no ha sido de la mejor.

Hace un año la animadora de Chilevisión arremetió contra ella en una entrevista en revista Sábado, calificándola de “extraña”.

“No sé, es como especial. Eso de tener a los peluches en el concejo municipal. De hacer el ‘kiki challenge’ cuando ya se había muerto gente haciendo esa cuestión. Tiene esas cosas en las que te preguntas: ¿le faltarán palitos para el puente? ¿se le habrán ido los enanos pal bosque?“, cerró en la oportunidad.

Un año más tarde, la opinión de “La Fiera”, parece estar lejos de haber cambiado. O al menos así quedó demostrado luego de que Díaz participara en el programa “Apuesto Que” de TV+, que es conducido por Ignacio Gutiérrez.

Gutiérrez entregó varias opciones para consultar quién es la peor villana: “¿Cathy Barriga, Sandra O’Ryan o Adriana Barrientos”.

La respuesta de Díaz fue lo menos categórica posible: “Ninguna (…) Ser villana es ser bacán“. En esa línea comenzó a repasar las opciones que le entregaron, narrando que Barrientos “había desaparecido”, mientras que Sandra le caía bien “porque es actriz, simpática, las actrices son medias falladitas, pero buena onda“, sostuvo.

Finalmente quedaba Cathy Barriga, a la que repasó fiel a su estilo. “Igual ha tenido varios problemas últimamente y no le podemos tirar mala onda…“, partió narrando Pamela.

Tras las consultas de Gutiérrez, continuó: “Igual le tengo buena a pesar de lo mal que me cae“, agregando que cree que ha hecho una “buena gestión (…) es una galla que tiene vocación en lo que hace, que le gusta”.

No obstante, luego continuó: “Igual la encuentro bien extraña, porque alguien no se puede vestir para el Día de Pascua de… (ríe) No te podí vestido de conejito y a la gente sentarla… No. Igual te faltan palitos pal puente… Es que no podí. Y ahora vestida de no sé qué”.

Gutiérrez expresó que la gente de Maipú la quiere harto, a lo que Pamela remató: “Sí, me parece perfecto, pero igual le faltan palitos pal puente. Igual no va a ser Presidenta“, cerro.