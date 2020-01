View this post on Instagram

"Solo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos". Así explicaba el zorro a el Principito que lo importante a veces escapa a los sentidos y requiere de el corazón para hacerse evidente… Han pasado ya 6 meses de tu partida y cuando le dije a Pedrito en el cementerio que veníamos a visitar a la mamá me miró sorprendido y me dijo "papá, la mamá no está acá, está en el cielo. Este es el jardín de la mamá…" Que maravilla es la simpleza de los niños y que fortuna tenemos de poder verlos ser. Javierita, te extrañamos mucho, pero seguimos adelante confiados en que estás mirándonos y pronto nos volveremos a ver. Te queremos!!