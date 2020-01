View this post on Instagram

Sesión de Medicina Tradicional China de 1 hora. – 1. Ventosas móviles para descontracturar la espalda, soltar la fascia y llevar sangre a los tejidos. 2. Masaje de cuello y espalda 3. Acupuntura en la espalda y algunos puntos de los pies para liberar tensión y restituir la circulación de Qi (energia) y Xue (Sangre) 4. Descanso de 20 minutos con agujas puestas.