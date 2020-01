En una nueva emisión del programa “Pasapalabra” de Chilevisión, se vivió un tenso momento protagonizado por una de las invitadas y el conductor del espacio, Julián Elfenbein.

Cabe mencionar que en el capítulo del martes se enfrentaron César Miranda y Jaime Briones. En el caso de César, su equipo estaba conformado por Pablo Mackenna y Belén Mora, y respecto al segundo concursante, fue apoyado por Marcelo Marrochino y Constanza Mengotti.

Fue precisamente la comediante Belén Mora la que generó gran confusión en redes sociales, debido a unas tensas conversaciones mantenidas con Elfenbein.

En primera instancia, la comediante descolocó al conductor al responderle de una “fría manera”. Esto sucedió cuando el conductor le insistió a Belén que respondiera en la pista musical. Ante esto, Mora expresó: “¿Me puedes dejar pensar, por favor?“, dijo.

Asimismo, el conductor del espacio le consultó a la standupera si estaba molesta por algún motivo, puesto que durante gran parte del programa se mostró sin mayores expresiones.

Ante esto, Belén aseguró que “no estoy molesta, cuando me frustro pongo esta cara. Uno viene a ayudar al compañero y me decepciona no poder ayudarlo más. Me involucro en las cosas que decido participar“, dijo.

Posteriormente, antes de que adivinara la canción que estaba sonando, el conductor de “Pasapalabra” le consultó si había tocado el botón, pregunta que hizo reaccionar rápidamente a la comediante.

“¿Tengo que tocar para tararear?“, contestó. “¿Belén, estás bien, estás molesta conmigo”, consultó Julián. Ante esto, la comediante expresó que “no todo gira en torno a ti Julián, baja el ego, en serio bájalo“, lanzó.

Actitud que causó intriga y confusión en los televidentes, quienes no entendían por qué se expresaba de esa manera o si realmente esto formaba parte de una actuación.

“Esta pesa’ la Belen”, “Qué mujer más desagradable esa Belén”, “la Belén anda con toa la wea hoy, se le nota hasta en el caracho, esta insoportable”, “Si la Belén anda con los monos, no debería haber ido al programa”, “La galla pesada la belen qué onda”, “Que mujer más pesada y desagradable Belén Mora!”, fueron algunos de los comentarios que se generaron en la plataforma de Twitter.

Pero la comediante no se quedó callada y decidió aclarar si actitud en el programa. Fue en su cuenta de Instagram, donde Mora respondió ante la consulta de un seguidor.

“¿Que onda lo defensiva todo el tiempo?”, le consultó el usuario, ante lo cual Belén respondió que “ese día estaba muy enferma y me sentía fisicamente muy mal. Trate de disimular el malestar pero no soy tan buena actriz. Así que estaba aún más irritable que de costumbre”, aclaró.

