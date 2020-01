Durante la jornada del martes, Canal 13 anunció a la nueva confirmada que participará en el programa”MasterChef Celebrity“. Se trata de la deportista nacional Natalia Duco, misma quien hoy hizo noticia por un insólito incidente que protagonizó en Colombia.

Cabe recordar que los participantes ya viajaron hasta ese lugar, país donde la deportista chilena sufrió un singular percance.

Todo sucedió en un gimnasio de Bogotá, donde la lanzadora de bala practicaba con el balón medicinal, cuando sin querer rompió una de las murallas del establecimiento.

De hecho, Duco entregó detalles de lo sucedido en conversación con Las Últimas Noticias y aseguró que “siempre pregunto antes en los gimnasios que no conozco si puedo hacer este ejercicio, porque ya me he echado 5 o 6 paredes entrenando por el mundo. Tengo mucha fuerza. Así que fueron súper buena onda y no me dijeron nada, ni menos pagarlo“.

Asimismo, explicó que su entrenamiento consiste en lanzar un balón de 8 kilos en 10 series, y que debido a esto debe buscar un lugar adecuado.

“Tienen que ser paredes de cemento, bien duras, que aguanten mi fuerza. Incluso, para entrenar, busco gimnasios que no pueda destruir”, explicó.

Sobre su incorporación a “MasterChef Celebrity” aclaró que “me gusta cocinar, comer y aprender. Me gusta desafiarme, me siento viva. Además, por ser deportista siempre lo ha hecho para mí“, indicó.

Finalmente afirmó que esta nueva experiencia “me motiva, porque en televisión no hay deportistas olímpicos y es bonito que nos conozcan, que vean el esfuerzo y la disciplina que hay detrás y cómo somos”, cerró.