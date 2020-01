¡Emocionó las redes! Karen Bejarano dedica conmovedor mensaje al hombre de su vida

View this post on Instagram

Desde que supimos que venías en camino, con tu padre no dejábamos de imaginarte y soñar despiertos con ¿cómo serias una vez que estuvieras por fin con nosotros?. 😍 Llegaste a nuestros brazos la cálida tarde del 15 de enero del 2007 en la hermosa ciudad de Puerto Varas 🌁 😌… Eras tan chinito y olías tan rico!!! 🤗🥰 jamás podría olvidar ese olor, porque ese era, es y será siempre el olor de mi cachorro. 😌 Inmediatamente con tu mirada inquieta y dulce te robaste el corazón de todos. Fuiste creciendo y te hacías notar con tu singular sentido del humor, tu simpleza y tu extraordinaria manera de desenvolverte en el mundo y con la gente que te ha ido rodeando en estos 13 años. Precioso de mi corazón, me siento tan afortunada de que seas mi hijo 😭, tan orgullosa de como me enseñas cada día a ser tu madre, de verte compartir con tus amigos, como escuchas y compartes con los ancianos, como te interesa el mundo en el que vives y como lo cuidas para que sea mejor. Hijo amado, déjame decirte que el mundo es mejor desde que llegaste a el, porque como sea que haya sido y en el momento en el que haya ocurrido, tu presencia ha marcado no solo a los que conformamos tu familia, sino que también haz dejado una estela de luz y amor en el camino de todos aquellos que han tenido la posibilidad de conocerte. F E L I Z C U M P L E @guilleverdier 🥳💝 Te amo con todo mi corazón y para siempre!! 🥰❤️✨