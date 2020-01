Fran Sfeir enseñó su pancita de embarazada por primera vez y enterneció en Instagram

El pasado lunes los comunicadores Juan Pablo Queraltó y Francisca Sfeir dieron a conocer que se encuentran esperando a su segundo hijo, en conversación con el portal Página 7.

“Estamos inmensamente felices, me he sentido excelente, igual que con el embrazo de mi baby, Amador. Lo que sí, es que me he sentido embarazada desde el día 1, es increíble la diferencia, me sentí como si tuviera 5 meses”, relató Sfeir en la oportunidad.

En esta línea, la también cantante enseñó por primera vez su pancita, a través de una publicación en Instagram.

“Ya se nota”, escribió en la postal que recibió tiernos mensajes de sus seguidores, quienes escribieron “Bendiciones”, “Bella noticia” y “felicidades”, entre otros.

Aquí puedes ver la publicación: