La panelista de Bienvenidos, Raquel Argandoña, volverá a reencontrarse con Eliseo Salazar en el especial de Fórmula E de Canal13. Argandoña, conducirá un bloque junto a su exmarido, frente a lo que habló con La Cuarta y aseguró que: “trabajar con él no me significa absolutamente nada”, afirmó.

Durante este sábado, los rostros del canal estarán a cargo de la “previa” de la competencia de autos en el Parque O’Higgins, donde los principales animadores y comentaristas de la estación estarán en la transmisión continua desde la mañana hasta que termine la competencia.

Frente a la posible incomodidad de trabajar con Eliseo, la panelista, agregó que “yo nunca me quedo pegada con mis ex y no hay ni cosquillas. Gracias a Dios no me quedo pegada”.

En cuanto a su relación con Eliseo, Raquel valoró la etapa y destacó la carrera de Salazar: “Fue une etapa bonita, estuve presente en muchas carreras de Fórmula Uno, me tocó conocer pilotos de esa época, y creo que Eliseo va a ser el único piloto chileno que habrá en la Fórmula Uno“, aseguró la animadora a La Cuarta.