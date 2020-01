View this post on Instagram

Hoy es un día muy especial… hoy renovamos las promesas bautismales de mi sobrino Inaki en la Republica Independiente de Vichuquen… y porque es especial? Porque hace unos días me contó que nunca había conocido a su Padrino de bautismo y por lo tanto no tuvo una relación con el. Y ahí fue cuando me miro y me dijo “me gustaría que tú fueras mi padrino”. Pocas veces habíamos llorado tanto de alegría, todos en la mesa nos abrazamos y llorábamos, porque la vida a veces nos quita oportunidades, personas o relaciones… pero también sabiamente llega el día donde esos vacíos que tenemos se llenan y donde nuestras imperfecciones se hacen perfectas, donde eso que nos faltaba ya no se extraña. Hoy mi sobrino tiene un padrino y yo tengo un hijo!!! Gracias Inaki por este honor, por permitirme ser parte de tu vida e invitarme a que sigamos caminando juntos y construyendo el futuro de la mano. Nunca reemplazaré a tu Padre porque un Padre no se reemplaza, pero tú desde hoy eres mi hijo y ese es el mejor regalo que me puedes dar. Te amo!!