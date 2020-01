Manelyk González se hizo conocida en Chile luego de participar en el reality “Resistiré” de Mega, donde obtuvo fanáticos y también detractores debido a su singular y fuerte personalidad.

Tras esto, la exchica reality decidió alejarse de las pantallas y enfocarse netamente en su vida personal. De hecho, realizó un importante anuncio.

Manelyk afirmó, en una entrevista con la revista TVNotas, que está enfocada en ser madre junto a su pareja Jawy Méndez.

En la entrevista, la mexicana explicó que “se me prendió el reloj biológico y ya quiero ser mamá, si no, después voy a llegar a los 35 años y ya se me fue el tren“, dijo.

Asimismo, detalló que para poder lograr su objetivo dejó de tomar pastillas anticonceptivas, y que de hecho, después de enero, “nos vamos a enfocar a full”.

Cabe recordar que González conoció a su pareja en un reality hace más de dos años. Posteriormente terminaron y se reencontraron en una nueva temporada de “Acapulco Shore”.

Sobre su relación la exchica reality sostuvo que ahora es mucho más madura y que están viviendo juntos hace seis meses.

“Aunque antes peleábamos mucho por ser algo nuevo para ambos, ya nos entendemos muy bien”, reconoció.

Finalmente reveló que su pareja desea que, si tienen un bebé, que sea niño, mientras que a ella no le interesa el sexo de su hijo.

“Ahorita estoy enfocada en cumplir mi sueño de ser mamá y estoy poniendo primero mi vida personal que la laboral“, cerró.