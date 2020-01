La animadora de televisión Katherine Salosny volvió a las pantallas con su nuevo programa “Hablemos de Chile”, programa estelas que debutó el pasado miércoles 15 de enero por Telecanal.

Fue justamente sobre este tema que la animadora conversó con La Cuarta, entrevista en la que expresó que el programa “es una idea que teníamos antes del estallido social con el productor ejecutivo del programa, José Antonio Leiva. Nos conocimos en el late de la señal estatal (No culpes a la noche) y siempre tuvimos una buena sintonía en la primera etapa del programa, que era más periodístico y tenía más contenido”, detalló.

Asimismo, indicó que “armamos esto que es un proyecto súper minimalista, súper simple, que tiene un entrevistado actual, contingente y que realmente está más ligado al giro que dio actualmente la televisión. La idea era meterlo en un canal chiquitito, porque no estábamos interesados en competir por el rating“, contó.

Salosny también abordó su salida de Televisión Nacional y aseguró que “no me sentía cómoda por el giro que tomó el programa, por eso en ese momento decidí alejarme. Mutó a algo que no tenía que ver con una mina de mi edad, con 37 años de carrera”, siguió comentando.

Finalmente reveló qué es lo que más le hartaba de trabajar en aquel lugar: el “people meter”, aparato que mide la audiencia de manera permanente.

“La medición de audiencia actual es un sistema que ya está out, es antiguo de la época de los ‘90. Cómo es posible que los programas tengan que basar su contenido dependiendo sus números o te sacan de pantalla si no te va bien”, cerró.