El ex chico reality Arturo Longton irá por su revancha al programa de concurso “¿Quién quiere ser millonario?”, después de su fugaz y recordada participación en una antigua versión del espacio.

El viñamarino vivió uno de los momentos más memorables en la TV chilena cuando no pudo responder que significaba “chicotear los caracoles” en “¿Quién quiere ser millonario?: Alta Tensión VIP” (Canal 13), en 2012, convirtiéndose en un verdadero clásico de Youtube.

Longton volverá este domingo por su repechaje al programa, que actualmente es emitido por Mega.

“Era un desafío que tenía. Partir por la base de que era otro formato, esta vez no tengo la presión de los 30 segundos, que fue lo que me fregó en mi primera participación. Presentía que me iban a llamar y, cuando lo hicieron, acepté”, dijo el icónico participante de “La Granja” al diario La Cuarta.