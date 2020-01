¿Será Marco Ferri? Aylén Milla asegura estar enamorada de un viejo amor

La ex chica reality Aylén Milla fue parte del último capítulo de Podemos Hablar de Chilevisión, donde la trasandina repasó algunos momentos de su vida y realizó una emotiva confesión que ilusionó a más de alguno.

Resulta que la ex de Leandro Pena, aseguró que sigue enamorada un antiguo amor. El hombre en cuestión es un árabe llamado Mohamed, a quien conoció en Dubái y con el que terminó hace un tiempo.

“Seguimos enamorados, pero no hay nada que hacer. Es como una novela. Ya no hay chance, me resigno, es como un amigo que guardo en el cajón”, reconoció Milla.

El motivo por el que terminaron fue “porque mi vista se terminó y yo tenía me tenía que devolver”.

“Nos despedimos llorando, ‘espero volverte a ver’, hablamos siempre, pero nada. Lo respeto y entiendo que él hace su vida como yo la mía”, cerró Milla.