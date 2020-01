Conoce a la reina del Festival del Huaso de Olmué 2020: fue la única candidata habitante de la zona

Tras el término del Festival del Huaso de Olmué 2020, el certamen buscó una reina para su corona, como es tradición.

Entre las candidatas se encontró a Pamela Leiva, Ginette Acevedo, Loreto Álvarez y Carolina Contreras, donde esta última era la única habitante de la ciudad y representante local, llevándose la ansiada corona.

De acuerdo a diario La Cuarta, la estudiante de ingeniería obtuvo más de 3.000 votos, lo que significó al 51% de los electores.

“Venía nerviosa a la coronación, pensaba en que me podía equivocar en decir algo, pero cuando me pusieron la corona, me tranquilicé 100 por ciento. Estoy muy feliz por todo lo que he vivido. Yo decía si no ganaba, me quedaba con la satisfacción de entregar los reconocimientos a los artistas en el escenario, eso es tremendo”, narró al citado medio.

Jorge Jil, alcalde de la Ciudad, se mostró feliz al coronar a una habitante de su ciudad, anhelando que esta tradición se perpetué: “Con que hubiera una candidata de la zona, ya nos conformábamos y que compitiera con las candidatas de televisión y radio, pero ahora que ganó estamos más felices y esperamos que esta tradición permanezca”.

Aquí puedes ver a la reina del Festival: