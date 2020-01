Han pasado 9 años desde Alexis Sánchez grabó un video de Vale Roth sin su consentimiento.

En esta oportunidad la ex “Calle 7” arremetió contra el futbolista a través de Instagram, donde presentó sus descargo en contra de los involucrados.

“Me grabó sin mi consentimiento. Tenía a dos hueones en el closet. Después tuvo que hacerse una limpieza de imagen como de cuatro años”, narró en un video, apuntando a lo ocurrido con el tocopillano.

“Yo no le tengo odio. Creo que el karma es más grande… para todos. Esta semana voy a contar la verdad. No cobro nada, si es mi instagram jaja”, amenazó a través de la misma plataforma, asegurando que pronto entregará nueva información.

Pero Sánchez no fue el único objetivo del video, también se lanzó en contra del amigo de Alexis, Dino Inostroza.

“Nunca he hablado que pasó realmente para que él y el Dino me hicieran tanto daño. ¿Me vas a demandar? Tengo mucha gente que me apaña”, expresó Vale Roth.