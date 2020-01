View this post on Instagram

هل هذه ابتسامة النصر بعد أن حققت ما تريد أم أنها ابتسامة رضا فقط؟ فيعد فقدان #الأمير_هاري و #ميغان_ماركل لقبهما الملكي رسمياً، #دوقة_ساسكس تستمتع بحياتها الجديدة في كندا ويبدو أنها لن تعود إلى بريطانيا بعد أن اكتفت بأن يذهب زوجها هناك ليتفق على المرحلة الانتقالية لهما مع الملكة الأم.. ونراها تطل بلوك كاجوال خلال نزهة في الغابة برفقة ابنها آرتشي وكلبيها بعد ساعات من صول زوجها إلى كندا #سيدتي #sayidaty #meghanmarkle