En una polémica se vio envuelto el exchico “Axé Bahía” Bruno Zaretti, luego de darse a conocer que fue formalizado por el delito de lesiones graves, presuntamente cometidos en contra de un amigo de él, el abogado Ricardo Callejas.

Según relató el profesional, todo comenzó cuando ambos se organizaron para ir a una fiesta, pero el brasileño habría desistido a último minuto de asistir al evento.

Tras esto, Callejas contó que decidió encarar al bailarín brasileño a su auto, y Zaretti lo habría atropellado y arrastrado por varias cuadras.

Posteriormente, según indicó el abogado, él quedó inconsciente y su amigo decidió no prestarle ayuda. De hecho, el brasileño se habría ido del lugar.

Tras esto, el abogado explicó que fue diagnosticado con una “contusión de cráneo, fractura frontal de cráneo complicada (tec grave), fractura nasal, herida supraciliar izquierda y herida contuso cortante en cuero cabelludo y erosión lumbar”, dijo.

Los descargos de Zaretti

Mediante un comunicado expuesto en su cuenta de Instagram, el brasileño agradeció los mensajes de apoyo que recibió y aseguró que tiene pruebas que desmienten las palabras de Callejas.

“Gente linda, primero que todo darle las gracias a las personas que me han dado su apoyo en este difícil momento, de verdad no saben cuánto se los agradezco”, comenzó expresando.

A esto agregó que “me han pedido mucho que hable del tema y la verdad, aunque quiero para aclarar todo, aunque puedo porque tengo pruebas como videos y conversaciones de esta persona que desmiente todo lo que dice de mí, no puedo decir ni mostrar nada ya que hay un juicio en proceso y mi abogado me lo prohíbe“, prosiguió.

Tras esto, expresó que “voy a mostrar realmente cómo son las cosas y las supuesta historia en torno a mí. Para terminar, lamento mucho que medios de comunicación presten tribuna y espacio a alguien para que hable sin ningún tipo de filtro sobre mí persona, pero aún más grave, sin ningún tipo de prueba”.

Finalmente sostuvo que “me han hecho un daño tremendo, y siento pena e impotencia al tener las manos atadas, al ver como una persona habla lo que quiere de mí, inventa y festina con mi persona, y los medios le dan tribuna solo para llenar un papel para vender, sin medir el daño que me están causando a mí, a mi familia y amigos”, cerró su mensaje.

Formalización

Este martes se llevó a cabo la formalización, en la que el abogado Juan Urrutia Rivas reveló que ambas partes conciliaron en una suspensión condicional del caso, más comúnmente conocida como una salida alternativa.