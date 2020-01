Carolina de Moras detalló enfermedad que sufrió a los 8 años y la hizo fanática del deporte

Algo que queda en claro es que la animadora y modelo Carolina de Moras es fanática del deporte. A través de su cuenta de Instagram comparte múltiples postales en donde realiza diversas actividades físicas.

No obstante, pocos conocen que esta afición comenzó desde muy pequeña, debido a un problema de salud que sufrió a sus 8 años.

“Me puse a hacer deportes porque soy operada del pulmón. Me sacaron un pulmón. Cuando tenía 8 años me sacaron uno y ahí empecé a hacer mucho deporte”, detalló en una entrevista a diario Las Últimas Noticias.

En esta línea narró que su fanatismo por el deporte comenzó en la época escolar. “Fui atleta muchos años, en toda la época del colegio, en el Osorno College. Competí en torneos nacionales. Corría 800 metros y hacía salto largo. Después entrené en la selección de la Católica. Luego me dediqué al mundo laboral, pero siempre he hecho mucho deporte”, detallando que realiza actividades físicas sea verano o invierno, todos los días del año. “Los domingos me levanto y voy al cerro, salgo a trotar o ando en bicicleta“, reveló.

Sobre la afección que la llevó a perder el pulmón, explicó que tuvo “una infección pulmonar y me lo tuvieron que sacar. No he tenido problemas, al contrario, porque con el deporte desarrollé mi capacidad pulmonar de forma normal”, expresó.