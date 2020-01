El periodista y animador del programa “Rojo” de Televisión Nacional, Roberto van Cauwelaert, abordó diversos detalles de su vida profesional en entrevista con el portal Fotech.

Principalmente, el encargado del backstage de “Rojo” se refirió a su instancia en el programa “Intrusos” de La Red, espacio que recordemos, finalizó sus transmisiones.

Van Cauwelaert estuvo alrededor de tres años en el programa de farándula, tras lo cual tuvo una emotiva despedida.

Bajo este contexto, Roberto criticó a diversos famosos quienes se alegraron con la salida al aire de “Intrusos” y arremetió contra ellos.

“Personalmente, a mí no me gusta que se acaben los programas. Me llamó la atención que muchos famosos se alegraban con el fin Intrusos porque no les gustaba la temática, pero ahí queda en evidencia el egoísmo en muchas aristas, olvidando que detrás de eso hay familias y personas que trabajan detrás. Yo siempre lo encontré un programa divertido, justamente decían que era el único programa de farándula que quedaba, pero hoy en día en los matinales también se hace farándula”, dijo.

A esto agregó que “es parte del proceso, la televisión también se tiene que ir reinventando, hubo un estallido social importante del cual uno tiene que poner atención y ver las preocupaciones de la gente, que quizás hoy día son otras”, aseveró.

Finalmente expresó que “a mí me dolió mucho por mis compañeros, varios que están detrás de la pantalla también son mis amigos, pero en especial me dolió mucho ver a famosos que festinaron con este término, sabiendo que muchos de ellos llamaban al programa para pedir favores cuando no estaban bien. Igual, le deseo todo el éxito del mundo a los chiquillos en sus nuevos proyectos“, fueron parte de sus declaraciones.